Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Porsche gestohlen; Weissach: Unfall auf der K 1017; Jettingen: Feuerwehreinsatz "Höhenhöfe"

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Warmbronn: Porsche gestohlen

Ein hochwertiger Porsche wechselte am frühen Donnerstagmorgen auf illegale Weise in Warmbronn in der Straße "Berghalde" den Besitzer. Bislang unbekannten Tätern gelang es den auffällig gelben Sportwagen, Typ 911 GT2 RS, der am Fahrbahnrand abgestellt war, zwischen 02.30 Uhr und 06.00 Uhr zu stehlen. Das Fahrzeug hat einen sechsstelligen Wert. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Weissach-Flacht: Unfall auf der K 1017

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 06.00 Uhr auf der Kreisstraße 1017 zwischen Weissach-Flacht und Mönsheim (Einzkreis) ereignete. Ein 48 Jahre alter Sprinter-Fahrer, der in Richtung Flacht unterwegs war, kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Transporter. Die Insassen im VW, ein 29 Jahre alter Fahrer und ein 56-jähriger Beifahrer, sowie der Sprinter-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Männer mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Transporter waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Jettingen-Oberjettingen: Feuerwehreinsatz "Höhenhöfe"

Vermutlich führten Glanzrußablagerungen am Donnerstag gegen 09.15 Uhr zu einem Kaminbrand in der Straße "Höhenhöfe" in Oberjettingen, worauf die Freiwilligen Feuerwehren Nagold und Jettingen mit insgesamt zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausrückten. Die Feuerwehren brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Zum Brandausbruchszeitpunkt befand sich niemand in dem betreffenden Wohnhaus. Es entstand auch kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell