Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Burghaun - Zeugen gesucht!

Am Montag (02.12.), gegen 06:00 Uhr, fuhr ein Radfahrer in Burghaun auf der Grubener Straße in Richtung Bundesstraße 27. Ein entgegenkommender weißer Transporter nahm dem Radfahrer beim Abbiegen in den Klausmarbacher Weg die Vorfahrt. Der Radfahrer stürzte dabei durch sein Bremsmanöver und verletzte sich leicht. Bei dem Transporter soll es sich um ein weißes DPD-Fahrzeug handeln.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell