Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Montag (02.12.) kam es um circa 7.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Als ein Linienbus vom Busbahnsteig D des ZOB in Richtung Bahnhofsgebäude fahren wollte, stieß das rechte Heck des Busses gegen zwei 16-jährige Fußgängerinnen aus Fulda. Eine der beiden 16-Jährigen wurde dabei schwer verletzt. Der Linienbusfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon: 0661/105-2301

Gefertigt: (Polizeistation Fulda, POK, Felbinger)

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell