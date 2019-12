Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Heringen - Am Montag (02.12.), in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:15 Uhr, parkte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin ihren schwarzen BMW Kombi auf dem Mitarbeiter- und Kundenparkplatz des Ärztehauses in Heringen, Friedrich-Ebert-Platz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf unbekannte Art und Weise gegen das Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

