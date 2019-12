Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Männer bei Streitigkeiten durch Messer verletzt - Mariengrotte beschädigt - Dieseldiebstahl

Zwei Männer bei Streitigkeiten durch Messer verletzt

FULDA. Am späten Freitagabend (29.11.), gegen 21:30 Uhr, gerieten zwei Personengruppen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Streit. In dessen Folge erlitten zwei Männer afghanischer Herkunft im Alter von 19 und 22 Jahren Stich- und Schnittverletzungen im Rücken- und Bauchbereich, die sich glücklicherweise nicht als lebensbedrohlich darstellen. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht.

Die Hintergründe der Streitigkeiten und der genaue Tathergang sind derzeit noch unklar. Ein Großteil der Beteiligten entfernte sich bereits vor Eintreffen der Streifen in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenangaben könnte es sich bei dem Tatverdächtigem mit Messer um einen Algerier oder Syrer handeln, der zwischen 18 und 22 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen ist. Er hatte eine dünne Gestalt und trug einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer gelben Jacke und einer Basecap. Zudem führte er einen Rucksack bei sich.

Die Fuldaer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den beteiligten Personen machen können, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Mariengrotte beschädigt

FULDA. In Oberrode zerstörten Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (28.11.) und Freitagmittag (29.11.) den Lichtbogen der Mariengrotte in der Oberroder Straße. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Dieseldiebstahl

UTTRICHSHAUSEN. In der Nacht zu Freitag (29.11.) pumpten Unbekannte rund 300 Liter Diesel aus einer grünen Sattelzugmaschine. Der Lkw stand auf einem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen.

