POL-OH: Einbruch - Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Geschäftshaus

Lautertal / Eichenrod - In der Nacht zu Montag (02.12.), gegen 02:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Geschäftshaus in der Mühlstraße ein. Die Täter manipulierten am Schloss der Eingangstür und gelangten so in das Gebäude. Dieses wurde durchsucht und mehrere Smartphones wurden gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Mücke / Merlau - In der Zeit von Samstag (30.11.) bis Sonntag (01.12.) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Schloßgasse auf. Die Diebe stahlen mehrere Päckchen Zigaretten und verursachten einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Kennzeichenschild gestohlen

Lauterbach - Am Freitagabend (29.11.) stahlen Unbekannte das vordere Kennzeichen - VB-MK 2804 - von einem schwarzen Seat "Leon", welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Umgehungsstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von rund 20 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

