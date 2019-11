Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Hünfelder Schulviertel

Fulda (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine 18-jährige Schülerin aus der Gemeinde Nüsttal, als sie am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu ihrem grünen Opel Corsa zurückkehrte, den sie zuvor gegen 10:00 Uhr in der Kettelerstraße gegenüber Haus-Nr. 4 ordnungsgemäß auf der rechten Seite abgestellt hatte. Ein unbekanntes Fahrzeug war im Tatzeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen ihre linke Heckschürze geprallt. Dadurch war ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden. Der oder die Verursacher/in entfernte sich unerkannt. Anhand vorgefundener Spuren wurde der Schaden von einem Fahrzeug mit rötlich brauner Lackierung verursacht. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: (PSt. Hünfeld, Polizeihauptkommissar Gutberlet)

Schade, KHK PvD des PP Osthessen 0661 105 2031

