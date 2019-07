Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen

A5: Lkw stößt gegen Verkehrsschild

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.07.19, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 51jähriger Lkw-Fahrer auf der A5 in Richtung Norden. Zwischen dem Anschlussdreieck Weil am Rhein und Efringen-Kirchen kam er mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Der Lkw mit Anhänger musste durch eine Spezialfirma geborgen werden, hierbei musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein.

