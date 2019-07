Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Umkleidekabine - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 22.07.19, gegen 19.30 Uhr, wurden aus einer Umkleidekabine bei den Sportstätten im Grüttweg mehrere Gegenstände, unter anderem ein Iphone, und etwas Bargeld entwendet. Während des Trainings einer Jugendmannschaft muss sich ein bislang Unbekannter in die Kabine geschlichen haben. Ein Zeuge konnte hierzu eine Beschreibung eines möglichen Täters abgeben. Dieser soll dunkelhäutig gewesen sein und von kräftiger Statur. Er entfernte sich mit einem gelben Mountainbike in Richtung Grüttpark. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen.

