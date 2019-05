POL-FR: Teningen: Verwechslung von Bremse mit Gas führt zum Unfall

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstagabend, gegen 18.10 Uhr, missachtete ein 75-jähriger Autofahrer bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Tscheulinstraße / Emmendinger Straße die Vorfahrt eines dort fahrenden Pkw. Offenbar hatte der Mann in seinem Automatikfahrzeug Gas und Bremse verwechselt. Nach der Kollision überfuhr er den Kreisverkehr geradeaus, stieß gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, es blieb beim Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

