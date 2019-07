Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl aus Umkleidekabine - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.07.19, zwischen 18.45 und 21.30 Uhr, wurden aus einer Umkleidekabine am Sportplatz zwei Geldbeutel und ein Samsung Mobiltelefon entwendet. Die Gegenstände befanden sich in einer Umkleidekabine und wurden während des Fußballtrainings entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

