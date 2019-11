Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub von IPad;

Reutlingen (ots)

IPad geraubt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der am späten Dienstagabend in der Metzgerstraße eine Frau beraubt hat, fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen. Die 64-Jährige saß gegen 23.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Metzgerstraße, als der Unbekannte sie ansprach und zuerst nach Kleingeld fragte. Nachdem die Geschädigte dieses verweigerte und ihn wegschickte, wollte er sie küssen und kam näher. Die Frau stieß ihn weg, woraufhin sich der Mann auch entfernte, unmittelbar darauf aber wieder zurückkam und ihr das IPad entriss, das sie in den Händen hielt. Anschließend flüchtete er über die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß und von kompakter Statur beschrieben. Er hatte dunkle, zirka zehn Zentimeter lange, glatte Haare und dunkle Augen. Er war von hellem Teint und hatte ein rundliches Gesicht. Der Mann war dunkel gekleidet und sprach deutsch mit einem leichten, unbekannten Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Pfullingen (RT): Heftig aufgefahren

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Stuhlsteige ereignet hat. Ein 29-Jähriger war mit seinem Opel Astra gegen 18.15 Uhr auf der L 382 von Pfullingen in Richtung Genkingen unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass es vor ihm verkehrsbedingt zu einem Rückstau kam und eine vorausfahrende 54-Jährige mit ihrem VW Golf bis zum Stillstand abbremsen musste. Der Opel krachte mit so großer Wucht ins Heck des Golfs, dass dieser noch auf einen davor stehenden Mercedes eines 56-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher und der Mercedes-Fahrer unverletzt blieben, musste die Golf-Fahrerin und ein vierjähriges Kind in ihrem Wagen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW und der Opel waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden musste. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr vorsorglich zur Unfallstelle ausgerückt. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Schwer verletzter Fußgänger verstorben (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.10.2019 / 11.50 Uhr

Der 60-jährige Fußgänger, der am Abend des 29.10.2019, kurz vor 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Kühsteiggasse schwer verletzt worden war, ist am Dienstagnachmittag seinen Verletzungen erlegen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Den zwischenzeitlich geführten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, überquerten der 60-Jährige und eine 66 Jahre alte Frau die Kühsteiggasse von der Friedenstraße herkommend. Dabei wurden beide Personen vom Ford einer 64-jährigen Frau erfasst, die auf der Kühsteiggasse in Richtung Hülben unterwegs war. Bei der Kollision wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der 60-Jährige auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und in der Folge auf die Straße abgeworfen. Wie bereits berichtet, hatte auch die Fußgängerin bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten und war ebenfalls mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert worden. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nun weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere die noch unbekannte Fahrerin eines Kleinwagens, die angehalten und bei der Erstversorgung der Verletzten geholfen hatte, wird gebeten, sich zu melden. Zeugentelefon 07071/972-8660. (mr)

Münsingen (RT): Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall an der K 6769 zwischen Münsingen und Apfelstetten ist am Dienstagmittag ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war zusammen mit einem Kollegen für eine Firma für Fernmeldebau mit dem Abbau der entlang der Kreisstraße angebrachten Telefonleitungen beschäftigt. Als die Leitungen bereits abgehängt waren, wollte der Kollege die Kabel mit einem Fahrzeug aus einem Gestrüpp ziehen und musste dazu die Fahrbahn überqueren. Der 39-Jährige sicherte hierzu den Gefahrenbereich auf der Straße ab. Als das auf dem Boden liegende Kabel unter Spannung geriet, wurde der Mann von diesem offenbar ausgehebelt und zu Boden geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Kreis Esslingen: In fünf Wohnhäuser eingebrochen

In fünf Wohnhäuser im Kreis Esslingen ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten hierbei hochwertige Gegenstände, Schmuck und Bargeld.

In der Esslinger Pliensauvorstadt gelangte ein Einbrecher über ein gekipptes Fenster zunächst in eine Erdgeschosswohnung in der Zollbergstraße. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand der Unbekannte Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster wurde im selben Haus noch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach wurde hier nichts entwendet.

Im Goetheweg in Altbach wurde über eine aufgehebelte Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Einbrecher öffnete mehrere Schränke und durchwühlte sie nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

In Aichtal-Grötzingen brach ein bislang unbekannter Täter in zwei Wohnungen einer Doppelhaushälfte in der Wolfschluger Straße ein. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte der Unbekannte zunächst in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Über das Treppenhaus begab er sich ins Obergeschoss, wo er die Tür zu einer weiteren Wohnung aufbrach. Beim Durchwühlen der Räume und Schränke erbeutete der Unbekannte ersten Erkenntnissen nach eine wertvolle Handtasche, eine hochwertige Uhr sowie Bargeld.

Im Stadtteil Stetten von Leinfelden-Echterdingen wurde in eine Doppelhaushälfte in der Jahnstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Terrassentür auf und durchsuchte im Anschluss die Schränke und Schubladen der Wohnräume. Der Einbrecher nahm ersten Erkenntnissen nach kanadische Dollar und Schmuck in bislang unbekanntem Wert mit.

Bei einem zweiten Einbruch in Leinfelden-Echterdingen stieß der Einbrecher auf eine Bewohnerin und flüchtete daraufhin. Der Täter war ebenfalls über eine im Hochparterre liegende, gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Fleinsbachstraße in Echterdingen gestiegen. Anschließend öffnete er das Mobiliar in mehreren Räumen des Erdgeschosses. Im weiteren Verlauf gelangte er über das Treppenhaus in den ersten Stock und öffnete eine Tür. In diesem Zimmer befand sich die Tochter der Hausbesitzer. Beim Erblicken der jungen Frau verließ der Einbrecher das Haus und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber unerkannt entkommen. Ober er etwas mitgenommen hat, muss noch ermittelt werden.

An allen Tatorten wurden durch Beamte der Kriminaltechnik Spuren gesichert. In einem speziellen Arbeitsbereich "Wohnungseinbruchsdiebstahl" bei der Kriminalpolizei werden besonders geschulte Spezialisten mit den Kriminaltechnikern die Spuren zusammenführen und auswerten. (ms)

Beuren (ES): Vorfahrt nicht beachtet

An zwei Fahrzeugen ist bei einem heftigen Verkehrsunfall am Dienstagabend Totalschaden entstanden. Eine 54-Jährige befuhr mit ihrem VW Touran kurz nach 20.30 Uhr die Goethestraße in Richtung Beurener Straße. An der Kreuzung mit der Neuffener Straße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, 48 Jahre alten Lenkers eines Citroen Berlingo. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug der Frau und kam an einem Gebäude zum Stehen. An den beiden Pkw wird der Schaden auf 20.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. An der Hauswand dürfte geringer Sachschaden entstanden sein. Ob der Citroen-Lenker zu schnell unterwegs war, muss noch ermittelt werden. Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. (ms)

Kirchheim (ES): Hoher Schaden bei Fahrstreifenwechsel

Ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem fatalen Fahrstreifenwechsel am Dienstagabend entstanden. Eine 35-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Alleenstraße in Richtung Schülestraße unterwegs. Da sie ins Parkhaus Krautmarkt fahren wollte, hatte sich die Frau mit ihrem Wagen auf dem Linksabbiegestreifen eingeordnet. Spontan entschied sich die Fahrerin jedoch in der Schlachthausstraße zu parken und wechselte nach rechts auf die Geradeausspur. Hierbei kam es zur Kollision mit dem sich dort befindlichen Toyota eines 51 Jahre alten Mannes. Sein Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Beteiligten blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. (ms)

Plochingen (ES): Ladendieb geschnappt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Plochingen gegen einen 35-Jährigen und seinen noch unbekannten Komplizen. Die beiden Männer waren am Dienstagvormittag in einem Drogeriemarkt aufgefallen. Nachdem beide kurz nach elf Uhr gemeinsam den Markt betreten hatten, hielt sich der 35-Jährige im Kassenbereich auf, während der Unbekannte mehrere Parfüms im Wert von knapp 1.000 Euro in eine präparierte Tasche, eine sogenannte Diebestasche, packte. Einer Angestellten, die den Diebstahl beobachtet hatte, gelang es, dem Unbekannten die Tasche zu entreißen, woraufhin beide die Flucht ergriffen und von zwei Mitarbeitern verfolgt wurden. Einem 34-jährigen Passanten, der durch die Rufe aufmerksam wurde, gelang es, einen der Flüchtenden nach mehreren hundert Metern Flucht zu ergreifen und den sich heftig wehrenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen nach seinem Komplizen dauern noch an. Dieser wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und stämmig beschreiben. Er war dunkelhäutig und hatte eine Stoppelglatze. Bekleidet war er mit einer blauen Daunenweste und einer blauen Jeanshose. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/3070. (cw)

Filderstadt (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagabend auf der B 27 in Höhe der Anschlussstelle Bonlanden ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Transporter Iveco auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr auf Höhe der Anschlussstelle Bonlanden in Stocken kam. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sein Wagen ins Heck eines vorausfahrenden VW Caddy eines 55-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Transporter nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): In landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen

In einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Rammert ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 0.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem, wobei er auf zwei Geldkassetten stieß, die er ausplünderte. Anschließend flüchtete er unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der neben Polizeihundeführern auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Einkaufsmarkt eingebrochen (Zeugenaufruf)

In einen Einkaufsmarkt in der Gartenstraße ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen alarmiert, nachdem sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafft hatte. Obwohl zeitnah zahlreiche Streifenwagen vor Ort waren, konnte der Einbrecher unerkannt flüchten. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Ob aus dem Geschäft etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Unbekannte wird als sehr jung und mit kurzen, hellen Haaren beschrieben. Er soll ein grün/schwarzes Trainingsanzugoberteil getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-230. (cw)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Aufmerksamer Triebwagenführer verhindert Schlimmeres

Dank eines aufmerksamen Triebwagenführers ist es am Dienstagnachmittag zu keinem Unfall zwischen der Ammertalbahn und einem Omnibus gekommen. Kurz nach 17 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem unbesetzten Gelenkbus auf der Rottenburger Straße in Richtung Unterjesinger Hauptstraße unterwegs. Aufgrund einer Fahrbahnverengung stockte der Verkehr und der Busfahrer konnte mit seinem Fahrzeug den dortigen Bahnübergang nicht vollständig überqueren. Als er den Übergang etwa zur Hälfte passiert hatte, schlossen sich die Schranken. Der 36-Jährige versuchte noch, links an den vor ihm stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Die absenkende Schranke verhakte sich jedoch mit den Lamellen in der Mitte seines Gelenkbusses, so dass der hintere Teil auf den Schienen stehenblieb. Der 26 Jahre alte Triebwagenführer der aus Herrenberg kommenden Ammertalbahn erkannte glücklicherweise rechtzeitig das Hindernis und konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die Bahn kam etwa zwei Meter vor dem Linienbus zum Stehen. Die fünf Fahrgäste im Zug blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An den Lamellen des Gelenkbusses entstand geringer Sachschaden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Hoher Sachschaden bei Küchenbrand

Eine eingeschaltete Herdplatte dürfte den bisherigen Ermittlungen zufolge ursächlich für einen Küchenbrand gewesen sein, bei dem am Dienstagabend in Seebronn ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro entstanden ist. Gegen 17.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Stiegelwiesenstraße aus, nachdem in der Einliegerwohnung eines dortigen Wohnhauses die Rauchmelder ausgelöst und die Eigentümer des Gebäudes den Notruf gewählt hatten. Wie sich nach dem Ablöschen der Flammen durch die Feuerwehr herausstellte, waren zunächst auf dem Herd abgestellte Gegenstände und anschließend die komplette Küche in Brand geraten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Einliegerwohnung dürfte aufgrund der Beschädigungen bis auf Weiteres nicht bewohnbar sein. (mr)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell