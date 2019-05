Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Aufmerksamer Nachbar

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Einem aufmerksamen Nachbarn fielen in einem Waldkircher Stadtteil am Sonntagmittag merkwürdige Geräusche aus einer benachbarten Wohnung auf. Weil er vermutete, dass sich sein Nachbar, ein allein lebender alter Mann, in hilfloser Lage befinden könnte, verständigte er die Polizei. Diese kam und öffnete mit Hilfe der Feuerwehr die Wohnungstür des 93-Jährigen. Schnell stellte sich heraus, dass die Sorge um den Nachbar nicht unbegründet war. Er musste durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

