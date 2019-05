Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Jugendliche skandieren fremdenfeindliche Parolen in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Drei Jugendliche sollen am Freitag, 10.05.2019, gegen 12.10 Uhr in einer Straßenbahn beim Bertoldsbrunnen in Freiburg fremdenfeindliche Parolen skandiert haben.

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, waren die drei Personen im Alter von circa 15-17 Jahren in der Straßenbahn der Linie 3 vom Vauban kommend in Richtung Haid unterwegs. Eine der drei Personen soll beim Aussteigen an der Haltestelle "Bertoldsbrunnen" den Hitlergruß gezeigt haben.

Diese Person wird wie folgt beschrieben: circa 15 Jahre alt, mittelgroß, eher klein und etwas übergewichtig, sehr rundes Gesicht, Haare an den Kopfseiten abrasiert und mit einer sehr hochgezogenen bräunlichen Hose und einem dunklerem Oberteil bekleidet. Die zweite Person aus der Gruppe habe einen etwas dunkleren Teint gehabt.

Laut Zeugenaussagen konnte das Geschehen durch mehrere Personen in der Straßenbahn beobachtet werden. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

