Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfall

Lauterbach - Am Samstag (30.11.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 3161 von Wernges nach Maar. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Wagen und Anhänger die Landesstraße in Richtung Wernges. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zwischen ihnen zu einer Berührung. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.400 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau - Am Sonntag (01.12.), gegen 05.15 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Reichloser Straße in Richtung Reichlos. In Höhe der Hausnummer 11 verlor die 21-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte zunächst einen geparkten Pkw, stieß dann gegen einen Holzgartenzaun und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 42.000 EUR.

Gefertigt: i.A. Geiß, VA Polizeistation Lauterbach Lindenstraße 50 36341 Lauterbach

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell