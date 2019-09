Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lkw aus der Hofeinfahrt gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend (14.09.), zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr, wurde in der Christophorusstraße in Bergisch Gladbach ein Lkw Kastenwagen Opel Vivaro entwendet.

Die Besitzerin des Fahrzeugs war kurz einkaufen und genau in diesem Zeitraum betrat ein bislang unbekannter Täter das Reihenhaus der 51-jährigen Bewohnerin, da die Haustür lediglich angelehnt war. Hier fand der Unbekannte den Schlüssel zum Fahrzeug vor und entwendete dieses. Als die Frau vom Einkaufen zurückkehrte, sah sie noch den Täter im Kastenwagen davonfahren. Nach kurzer Verfolgung verlor sie ihn jedoch aus den Augen. Die Polizei fahndet nun nach dem Kastenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen GL-EA115.

Hinweise an die Polizei unter: 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell