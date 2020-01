Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: aufgebrachter Gaststättenbesucher schlägt Spiegel an PKW ab

Zweibrücken (ots)

Aufgrund seinem aggressiven Verhalten musste ein junger Mann am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr eine Gaststätte in der Lammstraße verlassen. Vermutlich aus Wut schlug er daraufhin den Außenspiegel eines in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeuges ab und flüchtete anschließend.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

