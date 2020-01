Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag kam es in der Schlachthofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW. Eine bislang unbekannte Person trat offensichtlich mit dem beschuhten Fuß gegen den hinteren linken Radkasten des geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

