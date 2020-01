Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 15.01.2020 Versuchter Diebstahl von Dachrinnen

Bruchertseifen (ots)

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, versuchten UT in der Nacht vom 08.12. auf den 09.12.2019 die Kupferdachrinnen am Sportlerheim in Bruchertseifen zu entwenden. Sie montieren zuerst den Bewegungsmelder ab um wohl unbemerkt zu bleiben, scheiterten jedoch beim Versuch die Dachrinnen abzumontieren, da diese verschweißt waren. Schadenshöhe ca. 300,-EUR. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

