Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Diebstahl von Außenbordmotoren in Kassel

Kassel (ots)

Am 02.04.2020, gegen 15.30 Uhr bemerkten Mitglieder eines Kasseler Angelvereins, dass Unbekannte insgesamt 3 Außenborder entwendet hatten. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 4200.- EUR. Die gestohlenen Motoren waren an Booten montiert, die im Winterhalbjahr auf einem Vereinsgrundstück an der "Neuen Mühle" in Kassel und in unmittelbarer Ufernähe der Fulda abgestellt waren.

Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Der Diebstahl kann bereits mehrere Tage zurückliegen. Entwendet wurden zwei Außenbordmotore der Marke "Suzuki" (6 und 15 PS) sowie ein Außenborder der Marke "Evinrude" mit einer Motorleistung von 30 PS. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Wasserschutzpolizei Kassel, Tel.: 0561/2076944.

