Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Vorfahrtsmissachtung - Pkw kippt auf die Seite - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.02.2020, sind in Lottstetten zwei Autos kollidiert, wobei eines auf die Seite kippte. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Gegen 08:30 Uhr hatte ein 42 Jahre alter Opel-Fahrer an der Kreuzung Feldwiesenweg/Rosenhofweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Toyotas missachtet. Durch den Zusammenstoß kippte der Opel auf die Seite und blieb quer auf der Straße auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Opel-Fahrer und die 59-jährige Toyota-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Nur der Opel-Fahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Lottstetten war ebenso mit einem Fahrzeug im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 13000 Euro.

