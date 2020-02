Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht nach Parkplatzrempler - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Audi parkte am Dienstag, 04.02.2020, gegen 16.20 Uhr, ein Mann auf einem Parkplatz in der Kürnberger Straße. Als er etwa 20 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell