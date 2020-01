Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in ein Haus in der Waldenburger Straße ein. Die Täter schlugen das Glaselement einer Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Was die Einbrecher gestohlen haben, ist noch unklar. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

