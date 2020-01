Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Schuckenbaum. Zwei Tageswohnungseinbrüche.

Lippe (ots)

Zwei Fälle von Wohnungseinbruchsdiebstahl hatte die Polizei am Donnerstagabend in der Straße Am Königskamp zu verzeichnen. In beiden Fällen wurden Einfamilienhäuser angegangen. Die Täter schlugen zirka zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr zu. Auf welche Art und Weise die Einbrecher in die Häuser gelangen konnten, steht ebenso wenig fest, wie das mögliche Diebesgut. In beiden Einfamilienhäusern durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

