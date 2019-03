Feuerwehr Kalkar: Kameradschaftsabend und Ehrungen in der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar - Löschgruppe Appeldorn

Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Am 23.03.2019 feierte die Löschgruppe Appeldorn nach einer von Pater Bernhard Maria mit treffenden Worten gestalteten Messe in Kehrum ihren Kameradschaftsabend in der Gaststätte Perau in Appeldorn. Die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer sowie die Ehrenkameraden mit ihren Angehörigen konnten folgende Beförderungen feiern, die durch den stellvertretenden Stadtbrandinspektor Helmut Hessel und Löschgruppenführer und stellvertretenden Stadtbrandinspektor Roland Matenaer vorgenommen wurden: - Lea Marie Cleven und Sascha Schulze zur Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann - Thomas Trienekens und Stephan Meisters zum Oberfeuerwehrmann - Sabine Halfar (Leiterin der Kinderfeuerwehr) zur Hauptfeuerwehrfrau - Daniel Werner zum Unterbrandmeister - Torsten Spielmann zum Oberbrandmeister Eine besondere Ehrung wurde Heinrich van Wickeren zuteil, der auf 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr der Stadtwehr Kalkar, Löschgruppe Appeldorn zurückblickt. Als Tambourcorpsmajor hat Heinrich van Wickeren viele Jahre das Tambourcorps der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar geleitet und nimmt mit seinen 87 Jahren immer noch als "aktiver" Alterskamerad an vielen Veranstaltungen der Feuerwehr teil. Nach einer ausgiebigen Feier mit einem einladenden Buffet, guter von Rolf Rayermann aufgelegter Musik und einer mit beachtlichen Preisen ausgestatteten Tombola, bei der besonders Lea Marie Cleven ein glückliches Händchen für die richtigen Losnummern hatte, konnten alle Feuerwehrleute, Angehörige und Gäste bestätigen: Ein gelungener Abend als Dankeschön für viele gut gemeisterte Feuerwehreinsätze des vergangenen Jahres.

