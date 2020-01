Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher in ehemaliger kommunaler Unterkunft.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen brachen bislang Unbekannte in die ehemalige kommunale Unterkunft am Stukenbrocker Weg ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude - vermutlich vergeblich - nach Wertgegenständen. Der Sachschaden blieb gering. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell