Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Tageswohnungseinbrüche.

Lippe (ots)

Die Kripo ermittelt in zwei Fällen von Tageswohnungseinbruch, die sich am Mittwoch in der Hermannstraße ereignet haben. Zwischen 8:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach dem Aufbrechen eines Fensters durchsuchten die Täter die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht abschließend fest. Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hebelten Einbrecher die Balkontür einer Wohnung eines weiteren Mehrfamilienhauses auf. Auch in diesem Fall durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut kann hier ebenfalls noch nichts gesagt werden. Ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

