POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 21.01.2020

Diebe brechen in Jugendzentrum ein

Salzgitter-Lebenstedt. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, gewaltsam in ein Jugendzentrum im Forellenweg ein. Sie brachen offenbar einen Schrank auf und entwendeten Spielekonsolen und deren Zubehör. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Salzgitter-Bad. In der Zeit von Samstag, 19:30 Uhr, bis Montag, 13:000 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Irenenstraße ein. Sie entwendeten offensichtlich Bargeld und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 680 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad, Telefon 05341/8250, zu melden.

Oberlichter beschädigt

Salzgitter-Lebenstedt. Zwischen Freitag, 08:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter insgesamt drei Oberlichter einer Schule im Hans-Böckler-Ring. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, zu melden.

Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Am Montag, gegen 13:50 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Kattowitzer Straße. Eine 60-jährige Lengederin bog mit ihrem PKW aus der Salderschen Straße auf die Kattowitzer Straße ab. Hierbei übersah sie offenbar einen 31-jäherigen Salzgitteraner, der mit seinem PKW an einer roten Ampel wartete. Die Lengederin fuhr auf den PKW des Salzgitteraners auf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine Versorgung durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

