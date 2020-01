Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.01.2020

Peine (ots)

Schmuck aus Juwelier entwendet

In der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr, bis Montag, 09:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Juwelier in der Breiten Straße ein. Sie entwendeten offenbar Goldschmuck und Silberbesteck und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Einbrecher entwendeten Bargeld aus Schule

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude im Drosselweg ein. Im Gebäude öffneten sie offenbar zwei weitere Türen und einen Tresor mit Gewalt und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Gasflaschen entwendet

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Montag, 10:50 Uhr, gewaltsam in einen Lager-Container in der Caroline-Herschel-Straße ein. Sie entwendeten diverse Gasflaschen und flohen unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Sachbeschädigung im Schulgebäude

Gemeinde Wendeburg. Unbekannte Täter schlugen offenbar auf das Oberlicht einer Schule in der Straße "Meierholz" ein. Das Kunststoffoberlicht wurde hierdurch stark beschädigt. Die Täter flohen unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 900 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/990890, zu melden.

