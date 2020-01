Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 19.01.2020, 05:15 Uhr-19.01.2020, 05:40 Uhr. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch eine Zugangstür zum Gewerbebetrieb. Derzeit ermittelt die Polizei, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Täter scheiterten an einem Rollladen.

Salzgitter, Bad, Quamorgen, 17.01.2020, 17:00 Uhr-19.01.2020, 12:00 Uhr. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch eine Tür und gelangten in den angrenzenden Wintergarten. Im weiteren Tatverlauf scheiterten sie jedoch an einem heruntergelassenen Rollladen und gelangten somit nicht in das angrenzende Wohnhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Salzgitter, Bad, Wilhelm-Raabe-Straße, 10.01.2020, 08:30 Uhr-12.01.2020, 16:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter offensichtlich versucht hatten, ein Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und verursachten lediglich einen Schaden von ca. 200 Euro.

Täter beschädigten ein Klingel- und Briefkastenschild.

Salzgitter, Bad, Bohlweg, 17.01.2020, 14:00 Uhr-19.01.2020, 10:00 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass mittels einer Hitzeentwicklung das Klingel- und Briefkastenschild eines Wohn-/Geschäftshauses beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von mindestens 50 Euro.

Verkehrsunfall forderte zwei leicht verletzte Personen.

Baddeckenstedt, Zur Rast, B 6, 19.01.2020, 11:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 39-jährige Fahrerin eines Opel beim Abbiegen nach links von der Straße Zur Rast auf ein dortiges Tankstellengelände den entgegenkommenden Pkw VW einer 74-jährigen Frau offensichtlich übersehen hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde sowohl die 74-jährige Fahrerin als auch ihre 79-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Personen wurde mittels eines Rettungswagen dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Schaden von ca. 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell