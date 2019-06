POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher auf Firmengelände.

Polizei Lippe

Über Pfingsten brachen bislang Unbekannte in ein Firmengebäude am Nord-West-Ring ein. Am Dienstagmorgen stellte der Firmenleiter fest, dass Spinde durchwühlt wurden und eine Tür beschädigt wurde. Ob den Tätern Diebesgut in die Hände fiel, ist noch nicht klar. Zeugen, die zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen Beobachtungen zum Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

