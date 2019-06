Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Zeugen für Raub gesucht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein vermummter Mann in eine Spielhalle in der Oststraße ein und forderte unter vorgehaltener Schusswaffe Bargeld. Kurz nach Mitternacht erschien der Täter in den Spielhalle und bedrohte eine 35-jährige Angestellte. In gebrochenem Deutsch forderte er sie auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Nachdem sie ihm eine dreistellige Bargeldsumme übergeben hatte, musste die Frau sich auf den Boden legen, bevor der Täter aus dem Gebäude floh.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter und ein möglicherweise verwendetes Fluchtfahrzeug geben können. Der Mann wird als im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren beschrieben. Er sei etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, habe eine stämmige Statur und ein breites Kreuz. Er trug eine schwarze Maske, die den Kopf weitgehend bedeckte und die Sicht im Augenbereich durch eine Art Fliegengitter erlaubte. Die Zeugin konnte schwarze Locken und einen südländischen Hauttyp erkennen. Gekleidet war der Täter mit einer dicken, dunkelblauen Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln. Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

