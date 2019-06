Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schlägerei an der Hiddeser Straße.

Lippe (ots)

Drei junge Männer gerieten am Montagnachmittag in der Hiddeser Straße in lautstarken Streit und wurden handgreiflich. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die streitenden Parteien voneinander trennen. Ein 21-Jähriger und ein 29-Jähriger waren leicht verletzt, der dritte Beteiligte, ein 24-jähriger Mann, blieb augenscheinlich unverletzt. Der 21-jährige aus Klüt wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und konnte danach direkt wieder entlassen werden. Anzeigen wegen Körperverletzung wurden gefertigt.

