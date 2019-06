Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrerin prallt gegen Auto.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr verletzte sich eine Radfahrerin leicht, als sie einem stehenden Auto auffuhr. Ein 34-jähriger Lagenser fuhr mit seinem VW auf der Gerichtsstraße in Richtung Hindenburgstraße, als er an einem Fußgängerüberweg halten musste. Die 17-jährige Radlerin war auf der Hindenburgstraße in Richtung Schötmarsche Straße unterwegs. Sie fuhr gegen rechts gegen die Front des stehenden PKWs und stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro.

