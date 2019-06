Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Lippe (ots)

Am Pfingstsonntag gegen 23:00 Uhr befährt in Horn-Bad Meinberg ein 27jähriger Audifahrer die Heestener Straße in Fahrtrichtung Leopoldstal. In Höhe des Hauses Nummer 11 kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigt Teile einer Hecke und stößt im weiteren Verlauf mit einem geparkten PKW Hyundai zusammen. Während der Unfallaufnahme bemerken die eigesetzten Polizeibeamten, dass der Audifahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ihm wirde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hecke wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

