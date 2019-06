Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Einbruch ins Gymnasium

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Sonntag in das städtische Gymnasium in Barntrup ein. Dazu hebelten sie mehrere Fenster auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Offensichtlich wurden sie dann gestört, denn ihr bereitgelegtes Diebesgut ließen sie zurück. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

