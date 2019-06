Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Unfallflucht in der Hoffmannstraße

Lippe (ots)

Am Samstagmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde in Bad Salzuflen auf dem LIDL-Parkplatz, Hoffmannstraße 1, ein abgestellter schwarzer VW Golf an der rechten hinteren Fahrzeugseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel.: 05231 / 6090.

