Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Polizei nimmt "Gaffer" Handy weg

Lippe (ots)

Während einer Unfallaufnahme mit verletztem Radfahrer am Samstagnachmittag in Lemgo, Einmündungsbereich Stiftstraße / Engelbert-Kämpfer-Straße bemerkte einer der eingesetzten Polizeibeamten einen 21jährigen Lemgoer, der aus seinem PKW heraus den am Boden liegenden und verletzten Radfahrer mit seinem Handy fotografierte. Der Beamte stellt daraufhin das Mobiltelefon sicher und leitet gegen den Inhaber ein Strafverfahren ein. Eine Sichtung des Handys vor Ort ergab, dass der Lemgoer das Unfallopfer für seine Aufnahmen extra "herangezoomt" hatte. Alle vor Ort eingesetzten Rettungskräfte waren über dieses Verhalten mehr als sprachlos!

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell