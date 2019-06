Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Fahrraddieb droht mit Bolzenschneider

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 18:50 Uhr kam der Eigentümer eines Pedellec zurück zu seinem Rad, das er zuvor in Detmold am Marktplatz abgestellt hatte. Er bemerkte eine männliche Person, die gerade damit beschäftigt war, dass Schloss seines Pedellec mittels Bolzenschneider aufzubrechen. Als er den Dieb ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Der Eigentümer des Rades hielt ihn zunächst fest, musste aber loslassen, als der Täter mit dem Bolzenschneider um sich schlug. Er wird wie folgt beschrieben: - ca. 30 - 45 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauen Kapuzenpulli Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell