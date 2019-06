Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Bösingfeld - PKW am Friedhof aufgebrochen

Lippe (ots)

Am Freitag zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr stellte eine 34jährige Extertalerin ihren weißen VW Transporter in Bösingfeld auf dem Parkplatz am Fahrenplatz 1 ab und begab sich zwecks Grabpflege auf den dort befindlichen Friedhof. In der Zeit schlugen bisher unbekannte Diebe die Scheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lemgo, Tel. 05261 / 9330.

