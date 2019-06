Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Unaufmerksam und aufgefahren

Lippe (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 20jährige Frau aus Lemgo mit ihrem Opel Corsa die Vlothoer Straße in Richtung Kirchheide. Im Bereich des Ortseingangs Matorf warteten in gleicher Richtung stehend, ein 57jähriger Polofahrer aus Petershagen und eine 30jährige Passatfahrerin aus Lemgo verkehrsbedingt in Höhe des Hauses Nummer 42. Die Opelfahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den VW des Petershagener auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Polo auf das Fahrzeug der vor ihm stehenden Lemgoerin geschoben. Hierbei erlitten alle drei Unfallbeteiligten leichte bis schwere Verletzungen, welche in den Kliniken Lemgo und Detmold ärztlich versorgt werden mussten. Die betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ca. 14.000 EUR. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L958 für ca. 2 Stunden komplett gesperrt.

