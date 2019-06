Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Sturz durch Ablenkung.

Lippe (ots)

Weil er sein Smartphone in beiden Händen hielt und dadurch abgelenkt war, prallte ein 29-jähriger Fahrradfahrer aus Lage am Donnerstagabend gegen einen stehenden Peugeot, stürzte danach und verletzte sich leicht. Gegen 19 Uhr befuhr der 29-Jährige die Pieperstraße in Richtung der Billinghauser Straße. Auf Grund seiner Ablenkung prallte er auf Höhe der Gustav-Bergmann-Straße auf einen Peugeot, dessen 48-jähriger Fahrer an der dortigen Einmündung wartete. Der Lagenser stürzte über die Motorhaube des PKW auf die Straße und musste anschließend mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

