Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Unfall und haut ab

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr hatte eine 30jährige Salzuflerin ihren Mercedes in Bad Salzuflen in der Ahornstraße abgestellt und war dabei, ihr Kleinkind aus dem Fahrzeug zu holen, als plötzlich ein Fahrradfahrer ohne ersichtlichen Anlass gegen ihren PKW fuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und hatte sich dabei an der Schulter verletzt. Die Salzuflerin kümmerte sich sofort um den Gestürzten und sagte ihm, dass sie die Polizei rufen werde. Dies nahm der Radfahrer zum Anlass, von der Unfallstelle zu flüchten. Er konnte anschließend im Nahbereich durch die herbeigerufene Polizei angetroffen werden. Der Fahrradfahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte eine sichtbare Schulterverletzung. Er wurde mittels RTW dem Klinikum Herford zugeführt, wo er nach Blutprobenentnahme stationär verblieb.

