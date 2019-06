Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in die technische Hochschule

Lippe (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 06.06.2019 bis Freitagvormittag drangen bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der technischen Hochschule in Detmold in der Emilienstraße ein. Dort entwendeten sie mehrere Akkuschrauber und eine elektrische Motorsäge. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Werkzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, in Verbindung zu setzen.

