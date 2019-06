Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Fahrradfahrer stoßen zusammen

Lippe (ots)

Am Samstagmittag befuhr eine 80jährige Radfahrerin aus Guxhagen die Pagenhelle in Lemgo in Richtung Lemgoer Straße auf dem dortigen Geh-/Radweg. Zu dem Zeitpunkt wollte ein 14jähriger Dörentruper mit seinem Mountainbike von dem Parkplatz eines Hauses an der Pagenhelle über einen Trampelpfad auf den Geh-/Radweg der Pagenhelle einbiegen. Vermutlich aufgrund eingeschränkter Sicht stieß er dabei mit der Radfahrerin aus Guxhagen zusammen. Beide Radfahrer verletzten sich leicht.

