Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch ins Vitalzentrum

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in das Vitalzentrum in Bad Salzuflen in der Salinenstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zur Beute gibt es bisher keine Angaben. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell