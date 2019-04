PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

L 3035, Gemarkung Schlangenbad, 22.04.2019, 14:25 Uhr

Ein 31-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die L 3035 von der Wisperstrecke kommend in Richtung Schlangenbad-Niedergladbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in die Leitplanke. Hierbei zog er sich eine Knieverletzung zu. Der Motorradfahrer wurde für weitere Untersuchungen mit dem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Durch den Unfall kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Ertner, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell