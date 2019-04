PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Gemarkung Geisenheim, L 3272, zw. Presberg und Lorch, 22.04.2019, 13:10 Uhr

Ein 25-jähriger Aprilia-Fahrer aus Poppenhausen befuhr die L 3272 von Presberg kommend in Richtung Lorch. In der `Felsenkurve` verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in die dortige Leitplanke. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Rüdesheim gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000 Euro. Durch den Unfall kam es zu geringfügigen Behinderungen der L 3272.

gefertigt: Ertner, POK

