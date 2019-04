PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: B275 zwischen Weilrod - Riedelbach und Waldems - Reichenbach Unfallzeit: 19.04.2019, 16.27 Uhr

Der 49-jähriger Unfallverursacher befährt mit seinem Motorrad die B275 aus Richtung Weilrod - Riedelbach in Fahrtrichtung Waldems - Reichenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt der Motorradfahrer nach links auf die Gegenfahrbahn und prallt dort mit einer 35-jährigen Pkw - Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer erhebliche Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Wiesbadener Krankenhaus geflogen. Die Pkw - Fahrerin blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Die B275 musste für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge für 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde ein Gutachter zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation in Idstein, unter Tel.: 06126/9394-0 oder per Mail: pst.idstein.ppwh@polizei.hessen.de , zu wenden.

gefertigt Blau, PHK und KvD-V

