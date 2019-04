PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsbehinderung durch Reisebus auf der B 260

Bad Schwalbach (ots)

Ort: B 260 zwischen den Abfahrten Rauenthal und Schlangenbad-Süd Zeit: Freitag, 19.04.2019, 14:40 Uhr

Seit heute Nachmittag kommt es auf der B 260 zu einer Verkehrsbehinderung durch einen Reisebus aus Dänemark. Der 48-jährige Fahrer eines Reisebusses hatte seine Fahrgäste am Kloster Eberbach für eine Wandertour aussteigen lassen. Anschließend fuhr er mit dem Reisebus auf der B 260 in Richtung Schlangenbad. Im Bereich der Abfahrt Schlangenbad-Süd wendete er, fuhr ein kleines Stück zurück, um dann kurze Zeit in der Zufahrt zum Parkplatz des Wanderweges erneut zu wenden. Dabei setzte er mit dem Fahrzeugheck in der Zufahrt auf. Ein weiterer Wendevorgang war ohne weitere Beschädigungen des Reisebusses nicht mehr möglich. Der Reisebus versperrt dadurch die beiden Fahrspuren der B 260. Der Verkehr wird derzeit örtlich umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin und KvD-Vin

